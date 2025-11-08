Torino Film Festival presenterà il documentario “Juventus – Il Decennio d’Oro"

Mercoldì 26 novembre, verrà presentato nella sezione Zibaldone del Torino Film Festival il documentario “Juventus – Il Decennio d’Oro”.

A rivelarlo è il sito ufficiale della Rai: ''Una delle epoche più belle del calcio italiano, dominata dalla "Vecchia Signora". La ripercorre il doc “Juventus – Il Decennio D’Oro”, una produzione Lux Vide, Società del Gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Documentari, che sarà presentato mercoledì 26 novembre in anteprima Fuori Concorso nella sezione Zibaldone al Torino Film Festival, e successivamente trasmesso sulle reti Rai.

Il documentario diretto da Angelo Bozzolini racconta il decennio d’oro della squadra di calcio torinese, dal 1975 al 1985, momento in cui la Juventus si afferma conquistando trofei nazionali e internazionali.

Ma non si tratta solo di una storia di successi sportivi: è un viaggio attraverso un’Italia segnata da forti tensioni sociali, terrorismo e scandali. Il racconto si sviluppa attraverso le testimonianze dei grandi protagonisti di allora, tra cui Marco Tardelli, Michel Platini, Zbigniew Boniek e Dino Zoff. Ne esce la fotografia di un momento cruciale della storia del Paese.

Dalla rivalità cittadina con il Torino negli anni di piombo, fino alla tragedia dell’Heysel nel 1985, la Juventus si erge a simbolo di eccellenza e resistenza. L’arrivo di Giovanni Trapattoni in panchina segna l’inizio di una rivoluzione tecnica e mentale, mentre l’Avvocato Agnelli e Giampiero Boniperti costruiscono una squadra di campioni i: Zoff, Scirea, Tardelli, Bettega, fino agli stranieri di classe mondiale Platini e Boniek.

In questo periodo la Juventus vince scudetti, Coppe Uefa e, infine, la tanto agognata Coppa dei Campioni, anche se questo trionfo è oscurato dalla tragedia dello stadio Heysel, che cambia per sempre il calcio europeo.

Un racconto di gloria e dolore, di sogni e cadute, che mostra come il calcio non sia mai solo un gioco, ma uno specchio della storia e della società.''