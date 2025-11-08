Il Liverpool ci prova per Bastoni, l'Inter fa muro

Alessandro Bastoni si sta confermando uno dei migliori difensori d'Europa.

Gol, assist e quelle sovrapposizioni che fanno impazzire la tifoseria, ma anche e soprattutto tantissime chiusure perfette per il braccetto sinistro dell'Inter e della Nazionale, che sta attirando su di sé gli occhi delle big. In particolare le sirene sono destinate ad arrivare dalla Premier League e non solo dal Manchester City del suo grande estimatore Pep Guardiola, ma anche dagli storici rivali del Liverpool.

I Reds perderanno Konaté a parametro zero, col PSG e altre big in corsa, e inizialmente avevano pensato a Upamecano.

Quest'ultimo, che piaceva all'Inter, sembra però avviato verso il Real Madrid e dunque i Reds pensano a un grandissimo investimento.

L'idea, secondo Fabrizio Romano e Caught Offside, sarebbe proprio quella di lanciare un assalto alla garibaldina ad Alessandro Bastoni: pronti 100mln di euro per tentare di strapparlo all'Inter dopo la stagione e i Mondiali.

Bastoni è il nome forte sulla lista del Liverpool, ma l'Inter farà muro: è incedibile, per qualsiasi cifra. Un desiderio, quello di restare a Milano, che sembra condiviso anche dal giocatore.

Difficilmente Bastoni, esattamente come Barella un anno fa e Lautaro ai tempi dell'interesse-Barça, andrà alla rottura con l'Inter per sbarcare in Premier.