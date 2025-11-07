L'ex Serie A Cammarata guiderà il...Cammarata! Il curioso intreccio che entusiasma i tifosi

Nei primi anni '90 del secolo scorso, con Alessandro Del Piero ha costituito la coppia d'attacco che ha guidato la Primavera della Juventus, poi nel suo cv ha inserito tante esperienze in prime squadre molti importanti come Hellas Verona, Cagliari e Torino - solo per citarne alcune - e, una volta appese le scarpette al chiodo, Fabrizio Cammarata ha deciso di intraprendere la carriera da allenatore, che lo ha portato per diverse stagioni all'estero. Ma ora il ritorno nella terra natia, con una particolarità.

È infatti il nuovo tecnico del Kamarat, formazione siciliana che milita nel campionato di Eccellenza e che proviene dalla città di...Cammarata! Sì, il trainer guiderà la squadra della città che porta il suo stesso nome, fatto insolito che ha già alimentato entusiasmo nei tifosi, pronti a vederlo sulla panchina già a partire da domenica, quando è in programma la sfida alla Folgore Castelvetrano; tanta curiosità anche per l'impatto che avrà sul calcio italiano dopo le avventura in Russia, Albania, Oman, Australia e Dubai.

Non resta quindi che attendere, e vedere come questa formazione neo promossa proseguirà la sua avventura nel quinto campionato italiano, dopo la promozione centrata nella passata stagione. Il conto alla rovescia, adesso, può davvero iniziare...