Pisa-Cremonese 1-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Pisa (3-4-2-1): Semper; Caracciolo, Canestrelli, Calabresi; Touré, Aebischer, Akinsanmiro (22' st Piccinini), Cuadrado (1' st Leris); Isak Vural (22' st Marin), Moreo (22' st Tramoni); Nzola (46' st Meister). A disposizione: Nicolas, Scuffet, Angori, Hojholt, Buffon, Coppola, Raul Albiol, Denoon, Bonfati, Lorran. All.: Gilardino
Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano (46' st Johnsen), Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero (32' st Sarmiento), Bondo, Vandeputte, Faye (32' st Floriani Mussolini); Vazquez (32' st Bonazzoli), Vardy. A disposizione: Silvestri, Nava, Valoti, Ceccherini, Lordkipanidze, Folino. All.: Nicola
Arbitro: Marcenaro.
Marcatore: 30' st Touré (P)
Ammoniti: Aebischer (P), Faye (C), Isak Vural (P), Terracciano (C), Marin (P), Piccinini (P)
