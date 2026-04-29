Trovato morto ex calciatore delle giovanili del Milan

Lutto nel foro di Treviso: l'avvocato Antonio Campion muore a 44 anni per un malore fulminante

Antonio Campion era andato a dormire come ogni sera, nella sua casa di via Nicola di Fulvio a Santa Bona. Erano le 7.25 di ieri mattina quando al centralino del Suem è arrivata la richiesta di soccorso. A farla è stata la moglie Elisa che è entrata in camera per andare a svegliare Antonio, che ancora non si era alzato da letto. I sanitari si sono precipitati nell'abitazione ma al loro arrivo non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Morte naturale. Ma cosa può esserci di naturale nel salutare questo mondo a soli 44 anni, senza alcun problema di salute? È la domanda che tutti quelli che conoscevano Antonio si stanno ponendo, senza trovare alcuna risposta.

Ex calciatore delle giovanili del Milan

Anche perché l'avvocato Campion è sempre stato uno sportivo. Tifoso dell'Inter, amava profondamente il calcio, e lo aveva praticato anche ad alti livelli cambiando diverse squadre, tra cui il Conegliano e il Mareno Gialloblù, una delle sue ultime esperienze in campo. Quand'era ragazzo, aveva anche militato nelle giovanili del Milan. Il lavoro lo aveva poi allontanato da questa sua passione, tanto che nell'ultimo periodo si era iscritto in palestra per ritornare in forma.