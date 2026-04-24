Lutto nel Calcio, è morto Luigi "Gigi" Farina

Luigi Farina (Milano, 12 novembre 1942 – Seveso, 23 aprile 2026) è stato un calciatore italiano, di ruolo centrocampista.

E' morto Luigi Farina, forte centrocampista degli anni Sessanta e Settanta. Abitava a Seveso e aveva 83 anni. Era nato il 12 novembre 1942 a Milano.

Fece parte della squadra dell'Arezzo guidata dall'allenatore Omero Tognon che nella stagione 1968 - 1969 conquistò la seconda promozione in serie B.

Ha disputato sei campionati di Serie B, due con il Catanzaro e quattro con l'Arezzo, per complessive 162 presenze e 8 reti.

Mediano di ottime qualità fu determinante e dette un contributo decisivo all'Arezzo. Con il Cavallino ha militato fino al 1974 collezionato in tutto 138 presenze. Sei le reti realizzate.

Arrivato dal Catanzaro, dopo Arezzo passò all’Udinese per poi tornare in Toscana, alla Pistoiese. Ha chiuso la carriera nel 1977.

Il Cordoglio dell'Arezzo:

L’Arezzo piange la scomparsa di Luigi Farina, centrocampista di grande eleganza e affidabilità, protagonista in amaranto tra la fine degli anni ’60 e la prima metà dei ’70. Classe 1942, milanese, Farina vestì la nostra maglia dal 1968 al 1974, collezionando 172 presenze e 7 gol: numeri che lo collocano al dodicesimo posto assoluto nella storia del club per apparizioni ufficiali. Arrivato ad Arezzo dal Catanzaro durante la presidenza di Simeone Golia, si impose subito come un innesto prezioso per qualità tecniche e continuità di rendimento. Nella stagione 1968‑69 fu uno dei punti di riferimento della squadra che conquistò la storica promozione in Serie B, contribuendo con 34 presenze e un gol realizzato contro il Viareggio. Nel suo percorso in amaranto fu allenato da Tognon, Ballacci, Bassi e Rossi, prima del trasferimento all’Udinese. Farina si è spento a Seveso, in provincia di Monza e Brianza, dove risiedeva. La Società Sportiva Arezzo si stringe con affetto alla famiglia e ai suoi cari, ricordando un calciatore che ha lasciato un segno importante nella nostra storia.