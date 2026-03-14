Udinese-Juventus 0-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Udinese (3-5-2): Okoye; Ehizibue, Kabasele, Kristensen; Oier Zarraga (31' st Mlacic), Ekkelenkamp (21' st Miller), Karlstrom (31' st Piotrowski), Atta (39' st Gueye), Kamara (21' st Arizala); Zaniolo, Davis. A disposizione: Sava, Padelli, Bayo, Solet, Camara. All.: Runjaic
Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso (46' st Kostic); Locatelli, Thuram (5' st Koopmeiners); Conceiçao (33' st Miretti), McKennie, Boga (33' st Gatti); Yildiz (46' st David). A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Zhegrova, Milik, Adzic, Openda, Cabal. All.: Spalletti
Arbitro: Mariani
Marcatore: 38' Boga (J)
Ammoniti: Zaniolo (U), Mlacic (U), Kelly (J), Kabasele (U)
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