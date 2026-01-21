Ufficiale Un difensore lascia la Fiorentina per la Serie D. Il 2007 Masoni al Follonica Gavorrano

Lascia la Fiorentina per una nuova avventura in Serie D un giovane difensore, il terzino classe 2007 Tommaso Masoni che si trasferisce al Follonica Gavorrano, squadra toscana che milita nel quarto livello del calcio italiano.

Si legge nella nota ufficiale con cui il Follonica Gavorrano annuncia l'avvenuto acquisto di Masoni: "La società Us Follonica Gavorrano annuncia l’arrivo del difensore classe 2007 Tommaso Masoni. Si tratta di un terzino sinistro che può giocare anche in posizione più avanzata, ricoprendo tutta la corsia mancina in base al modulo utilizzato. Arriva dalla Primavera della Fiorentina, dopo aver fatto tutta la trafila delle giovanili in maglia Viola".

Nel comunicato viene riportata anche qualche dichiarazione di benvenuto dello stesso Masoni: "Il direttore è stato il primo a dimostrare grande interesse nei miei confronti e questo per me ha contato tantissimo. È stato uno dei motivi principali che mi ha portato a scegliere il Follonica Gavorrano. Inizio da subito con grande entusiasmo e spero di dare il mio contributo in campo e aiutare il gruppo ad arrivare il più in alto possibile. Arrivo molto carico, giocare con i “grandi” significa crescere molto, sia come calciatore che come persona. È un passo importante nel mio percorso".