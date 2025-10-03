Calcio estero
17:27L'Inghilterra non convoca Foden, Guardiola: "Tuchel sa trilioni di volte più di me cosa gli serve"
16:42Barcellona, incredibile Yamal: il fastidio è tornato. Ora rischia di saltare anche la Nazionale
Ieri
22:56Europa League, i risultati delle 21: Lione trascinato dagli ex Serie A, Aston Villa ok in Olanda
22:41Mondiale 2026, al via la corsa ai biglietti: salgono i prezzi, dai 60 ai 6.730 dollari per la finale
21:53Conference League, i risultati al 45' delle gare delle 21: gol di Karlsson, ma l'Aberdeen non vince
21:19Gibbs-White vuota il sacco: "Ho rifiutato il Tottenham per la famiglia, non volevo altro stress"
18:56Barcellona, ci siamo per il rinnovo di de Jong: decisivo l'ok dell'olandese al taglio dell'ingaggio
16:42Esclusiva TMWPrima in Champions, ma in fuga da un territorio che è campo minato: il Qarabag visto da vicino
Editoriale di Marco Conterio Cose da non credere a Roma: un rigore che resterà nella storia ma ecco il Gasperini che non t'aspetti. Però cosa pensa del mercato giallorosso e come va il rapporto con Massara?
