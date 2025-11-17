Benzema e un eventuale ritorno al Real Madrid: "Se Florentino Perez sarà ancora lì..."

Nel corso dell'intervista rilasciata ad As, Karim Benzema ha parlato di un ipotetico ritorno nella nazionale francese e nel Real Madrid. L'attaccante, 38 anni a dicembre, è in scadenza di contratto con l'Al Ittihad:

Sul ritorno nella nazionale francese

"La nazionale è un po' lontana, ma non si sa mai, mi concentro su quello che ho adesso".

Un futuro da allenatore?

"Non lo so. Ho amici che sono già coinvolti nell'allenamento e me ne parlano sempre, ma è difficile. Essere un calciatore o un allenatore sembra diverso, ma la pressione è la stessa. È complicato".

Su un ritorno al Real Madrid

"Se Florentino è ancora lì, potrebbe succedere, potrebbe succedere. Parlo con lui ed è possibile. Sono un tifoso del Real Madrid. Lo sento nell'anima. Madrid è ancora la mia città, mi sento un tifoso del Real Madrid e un madrileno. Vedremo cosa succederà. Se lui è ancora lì...".