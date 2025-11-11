Svizzera, preoccupano le condizioni di Rodriguez. Accordo col Betis: evitare i rischi

Il Betis e la nazionale svizzera seguono con attenzione le condizioni di Ricardo Rodriguez, alle prese con alcuni fastidi fisici che lo hanno costretto a saltare le ultime due partite dei verdiblancos. Il difensore elvetico, convocato per gli impegni della Svizzera, soffre di un problema persistente dal match contro il Mallorca, quando fu sostituito a metà gara.

A Heliópolis la prudenza è massima. L’allenatore Manuel Pellegrini ha già dovuto fare a meno di Junior Firpo per un infortunio muscolare, e non ha voluto rischiare l'ex Torino e Milan nei due ultimi incontri, per preservarlo in vista delle sfide successive contro Girona, Utrecht e Siviglia, con particolare attenzione al derby, dove il terzino svizzero rappresenta il riferimento più affidabile sulla fascia sinistra.

L’alternativa in questi incontri è stata Valentín Gómez, la cui scarsa esperienza come laterale aumenta i rischi in partite di alto livello. L’obiettivo del Betis è avere Ricardo al massimo della forma per alcuni dei match che precedono il derby, preservandolo nel frattempo dai rischi. Per quanto riguarda la Svizzera, le partite contro Svezia e Kosovo sono decisive per conquistare il pass per il Mondiale. Tuttavia, la federazione elvetica e lo staff tecnico del Betis hanno concordato che il giocatore non verrà rischiato se non sarà completamente recuperato. La priorità resta la piena disponibilità di Rodríguez per le sfide cruciali della seconda parte della stagione, sia a livello di club sia in nazionale.