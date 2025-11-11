Il Barcellona risponde alla RFEF: trattamento di Yamal immediatamente comunicato

Il Mundo Deportivo aggiorna circa le polemiche introno a Lamine Yamal, che continua a essere sotto la stretta supervisione dei Servizi Medici del Barcellona, i quali mantengono una comunicazione costante con la Federazione Calcistica Spagnola (RFEF) per assicurare al giocatore il miglior recupero possibile, come confermato da fonti interne al club blaugrana.

A tal proposito, il club catalano conferma di aver consultato il Dottor Ernest Schilders, rinomato specialista belga e autorità internazionale in questo tipo di patologie. Secondo le spiegazioni fornite dalla Ciutat Esportiva Joan Gamper, il Dr. Schilders ha visitato il giocatore ieri, lunedì 10 novembre, presso le strutture del centro sportivo, il giorno successivo alla partita contro il RC Celta de Vigo. Durante la visita, l'evoluzione della lesione è stata valutata in modo molto positivo e la situazione è ritenuta sotto controllo, nonostante i rischi intrinseci al processo di recupero.

In accordo con il Dr. Schilders, i Servizi Medici del Club e lo stesso giocatore, si è deciso di applicare un trattamento di radiofrequenza per continuare ad avanzare verso il recupero definitivo. Questo trattamento comporta un periodo di riposo e un monitoraggio specifico, informazioni di cui l'RFEF è stata immediatamente informata dai Servizi Medici del Barcellona. Il Barcellona ribadisce di agire in modo responsabile e coordinato, sempre in accordo con il giocatore, con l'unico obiettivo di garantirne il recupero ottimale e il suo rientro progressivo in campo.