Inghilterra, Gordon e Pope tornano a casa. Chiamati al loro posto Chalobah e Trafford

Come ventilato nelle scorse ore, i due giocatori del Newcastle United Anthony Gordon e Nick Pope salteranno le prossime partite di qualificazione dell'Inghilterra ai Mondiali contro Albania e Serbia a causa di infortuni. Gordon non faceva parte della rosa dei Magpies in trasferta contro il Brentford lo scorso fine settimana, mentre il portiere Pope è stato costretto a lasciare il campo al 77° minuto dopo una caduta scomposta nel tentativo di intercettare un pallone alto.

Fornendo un aggiornamento sulle condizioni dei giocatori dopo la sconfitta per 3-1 del Newcastle, l'allenatore Eddie Howe ha dichiarato: "Nick Pope ha subito una commozione cerebrale ed è per questo che l'abbiamo tolto. Appena ne siamo stati informati, è stato sostituito. Inizialmente, non mi era stato detto nulla riguardo alla commozione, poi è arrivato un messaggio che non si sentiva bene e doveva uscire. Non andrà in Nazionale. Credo che il recupero sia di 12 giorni. Anthony ha un infortunio lieve, quindi salterà anche lui l'Inghilterra".

Per ristabilire il numero dei convocati, il CT Thomas Tuchel ha convocato il portiere del Manchester City James Trafford e il difensore del Chelsea Trevoh Chalobah. Un comunicato ufficiale della Nazionale ha confermato: "Trevoh Chalobah del Chelsea e James Trafford del Manchester City sono stati aggiunti alla rosa dell'Inghilterra. Questo fa seguito al ritiro del duo del Newcastle United, Anthony Gordon e Nick Pope, a causa rispettivamente di infortunio e commozione cerebrale".