Podolski verso il ritiro, sembra la volta buona. Oppure no? "Se dovessimo fare l'impresa..."

L'ex nazionale tedesco Lukas Podolski, all'età di 40 anni, sta pianificando di appendere gli scarpini al chiodo alla fine della stagione: "Fondamentalmente sì, questa dovrebbe essere la mia ultima stagion", ha dichiarato Podolski, che attualmente gioca per il club polacco Górnik Zabrze, in un'intervista al Kölner Stadt-Anzeiger.

Tuttavia, il veterano attaccante ha lasciato una piccola porta aperta, soprattutto considerando che il Górnik Zabrze è sorprendentemente in testa alla Ekstraklasa polacca in questo momento. "Se dovessimo realizzare un'impresa sportiva, potrei voler fare un ultimo tentativo".

Podolski si è unito al Górnik Zabrze nel 2021. Sebbene in questa stagione abbia avuto un ruolo limitato, collezionando solo otto presenze e una sola da titolare, ha sottolineato come il semplice allenarsi gli dia soddisfazione: "Anche il lavoro fuori dal campo mi dà grande gioia. Ora ho 40 anni, quindi le mie priorità sono cambiate. Il club mi ha permesso di essere coinvolto in molte aree. Qui posso davvero fare la differenza, anche a livello strutturale: si sta costruendo qualcosa di concreto. Per questo posso immaginare di continuare in questo ambiente per un periodo più lungo. Amo ancora giocare e mi piace aiutare i giocatori più giovani della squadra con la mia esperienza. Ma non ho più 30 anni, quindi a volte fa male qua e là".