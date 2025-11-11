Tottenham, intervento scongiurato per Kolo Muani. Dovrà indossare 'solo' una mascherina
Sostituito nell'intervallo della partita del Tottenham contro il Manchester United (2-2) sabato, a causa di una frattura alla mascella, Randal Kolo Muani non dovrà subire un intervento chirurgico. Come riportato dal Daily Mail, l'attaccante di 26 anni è stato visitato lunedì da uno specialista per valutare i danni causati dallo scontro con Harry Maguire.
Il francese nelle prossime settimane dovrà scendere in campo indossando una maschera protettiva, un accessorio già utilizzato da Kylian Mbappé durante gli Europei 2024 per una frattura al naso. Adesso toccherà a Kolo Muani indossare dispositivo di protezione per tornare in campo il prima possibile, dopo essere già stato frenato da infortuni in passato. Ceduto dal PSG quest'estate, il nazionale francese aveva dovuto saltare cinque partite a causa di un infortunio alla coscia subito in allenamento a metà settembre. Quella battuta d'arresto gli era costata anche la convocazione per i primi due raduni dei Bleus, prima di essere richiamato da Didier Deschamps per quello imminente.
Potrebbe fare il suo ritorno con il Tottenham dopo la sosta, in tempo per due appuntamenti importanti: il derby contro l'Arsenal (23 novembre) e la partita di Champions League contro il suo club d'origine, il PSG (26 novembre). Sarà l'occasione per lui di segnare il suo primo gol con gli Spurs? Dal suo arrivo quest'estate, "RKM" — che ha iniziato la stagione in panchina — non ha ancora trovato la rete, registrando solo un assist (contro il Copenhagen in Champions League.
