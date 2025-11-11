Brasile, Ancelotti dice la sua sul 'caso Endrick': "Deve pensare a cosa è meglio per lui"

Endrick è arrivato al Real Madrid nell'estate del 2024 come uno dei giovani talenti più luminosi del mondo. I gol segnati all'esordio in La Liga e in Champions League hanno accresciuto ulteriormente la sua reputazione, e l'allora 18enne ha saputo conquistare rapidamente il cuore dei tifosi madridisti grazie alle sue prestazioni coraggiose in un attacco che vantava nomi come Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Rodrygo.

Ora il giocatore sembra essere stato messo in disparte, congelato ed emarginato dal nuovo allenatore del Real Madrid, Xabi Alonso. Ha fatto la sua prima apparizione sotto la guida dello spagnolo nella vittoria per 4-0 contro il Valencia questo mese, entrando come sostituto per gli ultimi 11 minuti di gioco. Nelle due partite precedenti dei Blancos, entrambe finite senza vittoria – la sconfitta per 1-0 in Champions League contro il Liverpool ad Anfield e il pareggio per 0-0 in trasferta contro il Rayo Vallecano in La Liga nel fine settimana – è rimasto in panchina senza essere utilizzato.

Carlo Ancelotti ha allenato Endrick a Madrid la scorsa stagione, ma non ha ancora convocato il giovane attaccante in nessuno dei raduni della Nazionale brasiliana da quando ha assunto l'incarico di CT a giugno. Nonostante ciò, Ancelotti ha suggerito che Endrick potrebbe ancora guadagnarsi un posto nella rosa per il prossimo Mondiale: "Sì, ho parlato con lui all'inizio di questa stagione", ha detto Ancelotti in un'intervista a PLACAR. "Era infortunato, ma ora sta bene, è tornato, e deve pensare con il suo entourage a cosa è meglio. Parlerà con il club, per vedere qual è la cosa migliore per lui. Endrick è molto giovane, questo non sarà il suo ultimo Mondiale. Potrebbe giocare ai Mondiali del 2026, perché ha la qualità per farlo, ma potrebbe esserci anche a quelli del 2030 o del 2034, e magari anche a quelli del 2038 (ride). Credo sia importante per lui ricominciare a giocare e mostrare le sue qualità".