Settimana al top per Luis Diaz dopo la perla contro l'Union. Kane: "Onestamente, incredibile"

È stata una settimana memorabile per Luis Díaz, che a pochi mesi dal suo arrivo al Bayern è diventato un leader tecnico straordinario per la sua squadra: ha segnato due gol nella vittoria per 2-1 contro il Paris Saint-Germain al Parc des Princes, mantenendo il percorso perfetto dei tedeschi in Champions League e pochi giorni dopo è arrivata la perla contro l'Union Berlino, un gol che lo candida automaticamente a essere uno dei pretendenti per la rete più bella della stagione.

Dopo la partita, Harry Kane è rimasto sbalordito dal "speciale" tiro di Díaz: "Incredibile, onestamente", ha commentato l'inglese, che ora vanta 23 gol in 17 partite. "Il modo in cui ha tenuto la palla in campo, ha superato il suo difensore e poi ha segnato è stato semplicemente un gol speciale, davvero, davvero speciale. Ha tirato fuori cose del genere per tutta la stagione, ma credo che questo sia probabilmente il suo migliore".

Vincent Kompany, l'allenatore, ha ammesso che Díaz avrebbe potuto segnare un altro gol, ma si è detto comunque soddisfatto di lui: "Avevamo davvero bisogno di quel guizzo da parte di Lucho", ha detto Kompany ai giornalisti dopo il fischio finale. "Certo, avrebbe potuto segnare un altro gol in seguito, ma la qualità che abbiamo in questa squadra è ciò di cui abbiamo bisogno per raggiungere i nostri obiettivi stagionali. Tre gol segnati questa settimana: è stata una settimana davvero positiva per lui".