A un anno dal ritiro Iniesta si dà al padel professionistico, poi chiarisce: "Studio da allenatore"

Un anno dopo aver annunciato il ritiro dal calcio, Andres Iniesta ha fatto il suo debutto in un torneo ufficiale di padel, partecipando all’Emirates NBD Masters, uno degli appuntamenti più importanti dell’Asia Pacific Padel Tour (APPT). La notizia della sua iscrizione è arrivata a sorpresa, appena pochi giorni prima della chiusura delle registrazioni. “Ci hanno contattato solo due o tre giorni prima per comunicarci che voleva partecipare con il suo allenatore. Naturalmente abbiamo accettato con piacere”, ha dichiarato l’APPT.

Iniesta ha fatto coppia con lo spagnolo Daniel Casanova Bataller, conquistando con facilità il primo incontro contro il danese Thomas Domino e il pakistano Usman Tayyab, con un netto 6-2, 6-1. Tuttavia, i due sono stati eliminati nel secondo turno nonostante un vantaggio iniziale di 6-1, cedendo ai britannico Christos Erics e all’emiratino Ben Pringel in rimonta per 6-1, 7-6.

L’ex centrocampista del Barcellona ha condiviso l’esperienza sui social, riflettendo sul suo percorso post-carriera calcistica: “Oggi è trascorso un anno da quando ho annunciato l’inizio di un nuovo capitolo della mia vita. È stata una giornata di emozioni intense, mi sono sentito molto supportato. Un anno dopo, continuo ad amare il calcio, ad allenarmi come allenatore e a prepararmi per la prossima sfida. Grazie a tutti. La partita continua”.