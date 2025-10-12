Far Oer-Repubblica Ceca, le formazioni ufficiali: Vitik guida la difesa, Soucek il faro
Sono state annunciate le formazioni ufficiali delle tre partite in programma oggi (ore 18) per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Chiude, in contemporanea con Olanda-Finlandia e Scozia-Bielorussia, Far Oer-Repubblica Ceca: c'è solamente un "italiano" da segnalare, ossia Vitik del Bologna (arrivato in estate) nel cuore della difesa da titolare.
FAR OER (3-4-3): Lamhauge; Fare, Vatnhamar, Edmundsson; Danielsen, Hendricksson, Turi, Davidsen; Frederiksberg, Edmundsson, Sorensen.
A disposizione: Agnarsson, Andreasen, Benjaminsen, Bjartalid, Justinussen, Klettskhard, Knudsen, Mneney, Mork, Olsen, Reynatrod, Svensson.
Allenatore: Klakstein.
REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Kovar; Coufal, Vitik, Krejci, Jemelka; Cerv, Soucek; Cerny, Sulc, Kusej; Vydra.
A disposizione: Beran, Chroy, Chramosta, Hornicek, Hranac, Jedlicka, Jurasek, Karabec, Kral, Lingr, Provod, Sadílek.
Allenatore: Hasek.