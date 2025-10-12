Montella e la Turchia oltraggiati, Berke Ozer lascia la Nazionale senza alcuna autorizzazione

Vincenzo Montella e la Turchia indignati. Secondo quanto comunicato dalla Federazione turca (TFF), infatti, nella giornata di domenica e a seguito di un "comportamento inaccettabile", il portiere Berke Ozer è stato accusato di aver abbandonato il ritiro della Nazionale dopo non essere stato inserito nella lista dei convocati per la partita di sabato, vinta 6-1 contro la Bulgaria, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

Il portiere del Lille, recentemente protagonista in Europa League con tre rigori parati consecutivamente alla Roma (due a Dovkyk e uno a Soulé), "ha lasciato il nostro centro di allenamento al suo ritorno a Istanbul, motivando la sua partenza con l’esclusione dalla lista per la partita Bulgaria-Turchia di ieri (sabato), senza alcuna autorizzazione da parte del nostro staff tecnico e amministrativo", recita il comunicato ufficiale della Federcalcio degli ottomani. "Mentre ci stiamo impegnando con dedizione per qualificarci alla Coppa del Mondo (...), un comportamento simile è inaccettabile".

Il CT della Turchia, Vincenzo Montella, sabato contro la Bulgaria ha schierato come titolare il portiere del Galatasaray, Ugurcan Cakir. Lasciando in panchina Altay Bayindir del Manchester United e Günok (Beşiktaş). E Berke Ozer? L'estremo difensore di 25 anni è finito per guardare la partita in tribuna. La Nazionale turca affronterà la Georgia martedì in casa, mentre nel gruppo E è al secondo posto e alle spalle della Spagna.