Man United, rivoluzione a centrocampo? Via Casemiro e Mainoo, tentativo per Wharton

Il Manchester United è pronto a sferrare un attacco decisivo per rinforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione. Il primo obiettivo sulla lista di Ruben Amorim è Adam Wharton, stella emergente del Crystal Palace. Secondo il Daily Star, i Red Devils sarebbero convinti che un'offerta da circa 60 milioni di sterline (oltre 70 milioni di euro) sarebbe sufficiente per convincere gli Eagles a cedere il loro talentuoso trequartista. Il rafforzamento del centrocampo è una priorità rimasta inevasa la scorsa estate. Amorim, grande estimatore di Wharton, ritiene che il 21enne inglese abbia le qualità tecniche per imporsi all'Old Trafford.

Questa mossa proietta ombre sul futuro di alcuni attuali centrocampisti. Il tabloid inglese suggerisce che sia Casemiro che Kobbie Mainoo potrebbero lasciare Manchester. Il brasiliano ha il contratto in scadenza l'anno prossimo, mentre il giovane Mainoo, ancora senza presenze in Premier League in questa stagione, potrebbe partire in prestito a gennaio, con il Napoli tra le squadre interessate.

Wharton, esploso al Blackburn e passato al Palace per 18 milioni di sterline nel gennaio 2024, si è rapidamente imposto, guadagnandosi la convocazione con l'Inghilterra per gli Europei e diventando un pilastro per Oliver Glasner, contribuendo al successo in FA Cup e alla qualificazione europea. La sua valutazione è in costante ascesa, ma lo United sembra intenzionato a chiudere l'affare.