Dumfries dal 1', Koopmeiners bocciato. Reijnders out: Olanda-Finlandia, le formazioni ufficiali
Sono state diramate le formazioni ufficiali delle tre partite in programma oggi (ore 18) per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Si parte da Olanda-Finlandia, dove Denzel Dumfries (Inter) parte dal primo minuto in compagnia dell'ex Roma Kluivert sulla trequarti. Resta in panchina l'altro interista De Vrij, così come Koopmeiners della Juventus, l'ex Milan Reijnders (ora al City) resta fuori dall'undici titolare. Dall'altro lato del campo Joronen è il portiere designato, nonché militante nel Palermo. Tagliato fuori per l'avvio di gara il suo compagno di club e nazionale Pohjannpalo.
OLANDA (4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, Timber, van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch; Kluivert; Malen, Depay, Gakpo.
A disposizione: Aké, De Vrij, Flekken, Frimpong, Hartman, Koopmeiners, Reijnders, Roefs, Schouten, Xavi Simons, Van Hecke, Weghorst.
Allenatore: Koeman.
FINLANDIA (5-4-1): Joronen; Alho, Stahl, Tenho, Koski, Lahteenmaki; Antman, Kairinen, Vaananen, Keskinen; Walta.
A disposizione: Bergstrom, Kallman, Lod, Peltola, Pikkarainen, Pohjanpalo, Pukki, Sinisalo, Skytta, Svanback, Terho, Uronen.
Allenatore: Friis.