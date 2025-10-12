Il Barcellona ha già sfornato il nuovo Yamal? Chi è Ebrima Tunkara, 15enne della Masia

Il caso di Lamine Yamal è letteralmente esploso nel giro di due anni, dall'esordio con il Barcellona ormai lontano del 29 aprile 2023 contro il Betis e voluto dall'ormai ex allenatore Xavi, passando per la conquista di 4 trofei in due stagioni e l'Europeo con la Spagna. Ma la cantera blaugrana, la famigerata La Masia, probabilmente ha già sfornato l'ennesimo baby talento pronto a prendersi i palcoscenici più prestigiosi.

Di chi stiamo parlando? Il suo nome è Ebrima Tunkara, un giovane di appena 15 anni che già lascia a bocca aperta in Spagna per il suo talento, la sua maturità e un futuro roseo che promette di segnare un’epoca. Il classe 2010, originario del Gambia ma naturalizzato spagnolo, sta facendo circolare il suo nome in tutte le categorie giovanili del Barcellona. E oltre al club, sta stupendo anche come sotto età in Nazionale Under 17. In questa pausa internazionale, ha disputato due partite di qualificazione per l’Europeo di categoria, con la Spagna, nelle quali ha segnato 3 gol e fornito un assist, lasciando un’ottima impressione al suo debutto in questa categoria.

Finora Tunkara ha scalato con decisione i vari step delle giovanili, dall’Under 15 fino all'U16, per via di un talento già riscontrato da tutti e fuori dal comune. Nel club catalano c'è chi segue con assoluta attenzione i progressi del giovanissimo calciatore, anche perché ha già esordito in Youth League, partecipando alla vittoria per 2-1 contro il PSG, dove ha mostrato sprazzi della sua enorme qualità in 12 minuti. Il ragazzo ha qualcosa di speciale, tra classe, dribbling e facilità disarmante con la quale salta gli avversari che si ritrova di fronte. In Spagna assicurano che si sentirà parlare di lui ai massimi livelli.