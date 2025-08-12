Ufficiale Adesso è ufficiale: Grealish via dal City per l'Everton, prestito con diritto di riscatto

Tutto confermato. Dopo una stagione turbolenta e un affollamento generale nel settore offensivo del Manchester City, Jack Grealish lascia il suo amico Haaland e Pep Guardiola e approda all'Everton in via ufficiale: l'ala sinistra di 29 anni arriva in prestito annuale ma i Toffees hanno stabilito un diritto di riscatto di 50 milioni di sterline (circa 57-58 milioni di euro).

Comunicato ufficiale

"L'Everton ha completato l'ingaggio in prestito di Jack Grealish dal Manchester City. Il 29enne centrocampista inglese trascorrerà la stagione 2025/26 con i Toffees e indosserà la maglia numero 18 del Club.

Grealish, vincitore seriale con tre titoli di Premier League, due FA Cup, la Champions League, la Supercoppa UEFA e la Coppa del Mondo per Club conquistati con il City, diventa il sesto acquisto estivo di David Moyes dopo l’ingaggio a titolo definitivo di Charly Alcaraz e gli arrivi di Thierno Barry, Mark Travers, Adam Aznou e Kiernan Dewsbury-Hall.

Nato a Birmingham, Grealish è cresciuto nelle giovanili dell’Aston Villa e, dopo un periodo in prestito al Notts County, ha debuttato in prima squadra a soli 18 anni con il club della sua città. È diventato un giocatore chiave per il Villa, contribuendo alla promozione in Premier League nel 2019, prima di trasferirsi al Manchester City nell’estate del 2021 per una cifra record a livello nazionale.

Oltre al suo periodo ricco di trofei all'Etihad Stadium, Grealish ha collezionato finora 39 presenze con la Nazionale inglese e ha fatto parte della rosa dei Tre Leoni, insieme al portiere dell’Everton Jordan Pickford, che ha raggiunto la finale degli Europei 2020 (giocati nel 2021)".