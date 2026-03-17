Ai Mondiali con la Spagna, Aleix Garcia spera: "Ho un vantaggio con il CT De La Fuente"

Aleix Garcia, classe '97 spagnolo, racconta la sua prima stagione in Bundesliga con le chiavi del centrocampo del Bayer Leverkusen che stasera a Londra minaccia la squadra migliore vista finora in Champions League: l'Arsenal. Il metronomo ha lasciato il Girona la scorsa estate per atterrare sul pianeta delle Aspirine quando già Xabi Alonso aveva lasciato la panchina, ma sta vivendo la sua miglior stagione in carriera e ambisce ad una chiamata illustre in Nazionale per il Mondiale.

"Credo che a Girona, l'anno scorso, l'anno in cui siamo entrati in Champions, avessi raggiunto un ottimo livello di maturità, ma è stata un'annata straordinaria dove tutto girava per il verso giusto", ha raccontato in un'intervista a MARCA. "Quest'anno, con il salto di qualità a livello di club e di competizione, giocando in una grande squadra in Germania, probabilmente sì, è la mia stagione migliore. Mi sto godendo il fatto di poter giocare praticamente sempre, esprimendomi a un ottimo livello e con grande maturità.

La concorrenza per un posto nella Spagna però è spietata: "Sono consapevole che il livello è altissimo", ha riconosciuto Aleix Garcia. "Tutti quelli che giocano nel mio ruolo militano in grandi club e giocano a livelli eccelsi. La concorrenza è serratissima. Io so che sarò lì, poi spetterà a De la Fuente decidere chi convocare. Già solo competere con questi grandi giocatori, che sono tutti fortissimi, per me è qualcosa di molto bello e importante". Da regista davanti la difesa o incursore come Merino o Fabian Ruiz, il vantaggio dell'ex Girona è che possa ricoprire più ruoli: "Credo che Luis De la Fuente ne tenga conto. Quando ho parlato con lui e durante i ritiri, me lo ha sempre detto", ha ammesso lo spagnolo di 28 anni, che non ha ancora gettato la spugna per una convocazione e questa settimana il CT della Spagna deciderà per l'amichevole di marzo.

"Nelle ultime partite, purtroppo Rodri era infortunato, quindi mi ha utilizzato come mediano insieme a Zubimendi, ma mi ha sempre considerato anche come un '8'. Gioco con questo piccolo vantaggio, se così si può dire: l'allenatore mi vede in diverse posizioni. Quindi, ovunque mi schieri, renderò al meglio delle mie possibilità".