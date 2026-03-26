Brasile, Alisson si fa male e Ancelotti aggrega il 18enne Leo Nannetti
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Curiosità in Brasile circa la scelta di Carlo Ancelotti di aggregare alla selezione il giovane portiere Leo Nannetti. 18 anni, in forza al Flamengo, è reduce dalla finale U20 di Copa Libertadores giocata a Guayaquil (Ecuador) e si unisce a un gruppo che comprende già Ederson, Bento e Hugo Souza.
Le ragioni, riporta Lance! sono fondamentalmente logistici: il Brasile aveva bisogno di quattro portieri per gli allenamenti dato che Alisson era stato escluso per infortunio. Non è la prima volta che Nannetti collabora con la nazionale maggiore, essendosi allenato con la seleçao lo scorso settembre. Il Brasile giocherà due amichevoli in preparazione dei Mondiali, contro la Francia giovedì 26 e contro la Croazia martedì 31.
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