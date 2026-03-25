Mbappe: "Date informazioni false sul mio ginocchio. Forse ho qualche responsabilità indiretta"

Kylian Mbappé è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Brasile-Francia, che si giocherà a Boston. E parla delle sue condizioni fisiche, precisando su eventuali errori a curargli il ginocchio:

"L'informazione secondo cui avrebbero esaminato il ginocchio sbagliato è falsa. Forse ho una qualche responsabilità indiretta, perché quando non si comunica, iniziano a circolare voci; fa parte del gioco. Abbiamo sempre avuto una comunicazione molto chiara con la società. Siamo in un momento cruciale della stagione e volevo che la squadra continuasse a vincere partite anche in mia assenza, e così è stato, il che è molto positivo. Quando mi sono infortunato all'inizio di gennaio, non ero disponibile e molti pensavano che fossi l'unica opzione per la società, ma non è così".