Il Valencia conferma: allenatore del femminile e 3 figli morti in un naufragio in Indonesia

Il Valencia ha rilasciato un comunicato attraverso i suoi canali network in cui ha dichiarato "la propria profonda costernazione per la morte di Fernando Martín e tre dei suoi figli". Nelle scorse ora era circolata la notizia della loro scomparsa nel tragico naufragio di una barca su cui si trovavano in Indonesia, dove erano in vacanza con sua moglie e l'altra figlia, che sono state salvate.

Il Ministero degli Affari Esteri non ha confermato la morte dei quattro familiari, che sono ancora dispersi. Il comunicato del Valencia recita: "Il Valencia CF è profondamente costernato dopo la morte di Fernando Martín, allenatore del Valencia CF Femminile B, e di tre dei suoi figli in un tragico incidente in barca subito in Indonesia, come confermato dalle autorità locali".

"Dal Club vogliamo inviare, in un momento così difficile per tutti, il nostro sostegno e le nostre condoglianze a familiari, amici e compagni di Valencia CF, Valencia CF Femminile e Accademia VCF", ha continuato il comunicato.

I quattro membri della famiglia sono scomparsi questo venerdì quando la barca su cui viaggiavano è affondata a causa di un guasto al motore, vicino all'isola di Padar. Con loro viaggiavano sulla barca in Indonesia la moglie, Andrea Ortuño, e un'altra delle figlie, che sono state salvate insieme a quattro membri dell'equipaggio e una guida turistica.