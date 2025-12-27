"40 gol a 40 anni": Cristiano Ronaldo esalta la sua vecchiaia. E Conceicao si risolleva

"40 gol a 40 anni": così Cristiano Ronaldo dal proprio profilo Instagram ha esaltato la propria doppietta nel 3-0 dell'Al-Nassr contro l'Al Okhdood. Il tutto corredato dalle emoticon di un vecchio signore con la barba. Un bis che gli ha permesso di raggiungere quota 956 gol in carriera. E di toccare la straordinaria vetta di 40 reti anche nel 2025, proprio a pochi giorni dal termine dell'anno. Un risultato che ha già raggiunto peraltro ben 14 volte in carriera. Ovvero ogni anno dal 2010 ad oggi, a parte nel 2019 e nel 2022.

A chiudere la giornata numero 11 della Saudi Pro League è il successo dell'altro "vecchietto" Karim Benzema: l'Al Ittihad ha superato 2-0 l'Al Shabab grazie ai gol di Aghmadi al 16' e di Bergwijn all'86'. La squadra di Sergio Conceicao vince per la terza volta di fila, risollevandosi dopo un inizio di campionato stentato, che li vede ora al sesto posto in classifica.

I risultati di serata

Al Nassr - Al Okhdood 3-0

31' e 45+3' Cristiano Ronaldo, 90+4' Joao Felix

Al Ittihad-Al Shabab 2-0

16' Aghmadi, 86' Bergwijn

Saudi Pro League, 11a giornata

25 dicembre

Al Fayha - Al Hazem 0-0

NEOM SC - Al Najma 2-1

Al Riyadh - Al Ettifaq 0-2

26 dicembre

Al Fateh - Al Ahli 2-1

Al Kholood - Al Taawon 0-2

Al Hilal - Al Khaleej 3-2

27 dicembre

Al Qadsiah - Damac 1-1

Al Nassr - Al Okhdood 3-0

Al Ittihad - Al Shabab 2-0

Classifica aggiornata

1. Al Nassr 30 punti

2. Al Hilal 26

3. Al Taawon 25

4. Al Ahli 19

5. Al Qadsiah 18

6. NEOM SC 17

7. Al Ittihad 17

8. Al Ettifaq 15

9. Al Khaleej 14

10. Al Fayha 12

11. Al Hazem 10

12. Al Kholood 9

13. Al Shabab 8*

14. Al Fateh 8

15. Al Riyadh 8

16. Damac 6

17. Al Okhdood 5

18. Al Najma 1

*una gara in meno