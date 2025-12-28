Portogallo, i risultati di oggi e la classifica. Domani tocca a Farioli e Mourinho
Si apre la 16^ giornata in Primeira Liga portoghese: vittorie per Estrela Amadora (2-3 esterno) contro il Famalicao e per l'Estoril Praia (4-1 in casa) contro l'Alverca.
Domani, domenica 28 dicembre, toccherà alle squadre in vetta. Il Porto se la vedrà con l'AVS, lo Sporting con il Rio Ave, mentre il Benfica affronterà il Braga in trasferta. Di seguito il programma completo di giornata.
Il programma della 16^ giornata in Primeira Liga portoghese.
Sabato 27 dicembre
Famalicao-Estrela Amadora 2-3
Estoril Praia-Alverca 4-1
Domenica 28 dicembre
Arouca-Gil Vicente
Casa Pia-Guimaraes
Braga-Benfica
Sporting-Rio Ave
Porto-AVS
La classifica
1. Porto 43 punti
2. Sporting 38
3. Benfica 35
4. Gil Vicente 26
5. Braga 25
6. Famalicao 23*
7. Moreirense 21
8. Guimaraes 21
9. Estoril Praia 20*
10. Estrela Amadora 18*
11. Rio Ave 17
12. Alverca 17*
13. CD Nacional 16
14. Santa Clara 16
15. Casa Pia 13
16. Arouca 13
17. Tondela 9
18. AVS 4
*Una gara giocata in più
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.