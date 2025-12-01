Galatasaray, le immagini post-Fenerbahce. Il tecnico: "Un giocatore stava per essere accecato"

Un derby di Istanbul tutt'altro che tranquillo. Non solo la rimonta trovata dal Fenerbahce in pieno recupero (90'+5) con la rete di John Duran a pareggiare il gol di Sané e negare la vittoria del Galatasaray. No, la stracittadina si è superata, dopo animi bollenti mostrati nel riscaldamento da Victor Osimhen contro il portiere dei Canarini Egribayat.

Guerra. Infatti, all'allenatore del Cimbom Okan Buruk non è per nulla andato giù l'arbitraggio del direttore di gara e tantomeno la forza bruta di alcuni giocatori del Fenerbahce nei contrasti. Peggio ancora certi interventi oltremodo borderline che hanno portato il difensore dei giallorossi Karatas a ricevere un graffio pericolosissimo in prossimità dell'occhio sinistro, che per questioni di millimetri non è stato centrato. Come testimoniato dalle immagini riportate dal club turco sui social media.

L'accusa. "Non affatichiamoci troppo parlando della partita. Tutti hanno visto quello che è successo oggi", ha esordito il tecnico del Galatasaray Buruk nel post-partita. "Per questo non c’è bisogno di parlarne troppo. Tutti hanno visto ciò che è accaduto in campo. Abbiamo fatto fatica a salvarci. L’occhio di Kazım stava per essere accecato. Le gambe di due nostri giocatori potevano rompersi", ha fatto notare in conferenza stampa. "Dobbiamo ringraziare per aver salvato la nostra vita, le nostre gambe, i nostri corpi".

Infine, una richiesta ai tifosi: "Nessuno lo dimentichi: anche noi siamo il Galatasaray. Il Galatasaray si unirà. Faccio un appello ai nostri tifosi: dopo quello che è successo oggi, dimostreremo a tutti quanto dobbiamo sostenerci a vicenda e che tipo di Galatasaray dobbiamo costruire d’ora in poi. Nessuno si preoccupi", l'avviso di Buruk.