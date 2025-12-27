Shearer crede all'Aston Villa campione in Premier: "Tutto possibile con Emery"

All'Aston Villa non vengono le vertigini: undicesima vittoria consecutiva della squadra di Unai Emery, che ha rilanciato ulteriormente le proprie quotazioni per il sogno di lottare per davvero per la vittoria in Premier League.

Ma c'è davvero da considerare l'Aston Villa come candidata credibile per laurearsi campione anche contro squadre come Arsenal e Manchester City? È di questo avviso l'ex leggenda del Newcastle, Alan Shearer, che dagli studi della BBC ha spiegato i motivi per i quali non bisogna dimenticarsi della banda di Emery.

Queste le sue parole: "Siamo quasi a metà della stagione e bisogna dire che l'Aston Villa è una vera contendente al titolo. Poi penso che lo vinceranno? No, ma questo è puramente perché la profondità della loro squadra non c'è proprio. Ma tutto è possibile sotto Unai Emery.

La sua gestione del gioco è superba come ha dimostrato ancora una volta oggi con le sue tre sostituzioni a Stamford Bridge. Non erano in gioco nel primo tempo, ma l'introduzione di Ollie Watkins, Jadon Sancho e Amadou Onana è stata ispirata".

"La sua squadra semplicemente non sa quando verrà battuta ancora. Dove sarebbero se non avessero avuto un inizio così terribile?" - ha fatto notare - ". Pensare a dove erano dopo nessuna vittoria in cinque di questa incredibile corsa da record del club è qualcosa di incredibile. E sono a 10 punti dal quinto posto, cosa che ora renderà felicissimo Emery. Quello che stanno facendo è fantastico per la Premier League".