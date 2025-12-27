Maresca, we have a problem: ennesima rimonta subita dal Chelsea, il dato

Altri tre punti persi in rimonta per il Chelsea di Enza Maresca. Contro l'Aston Villa ha illuso la rete di Joao Pedro, poi la doppietta di Olly Watkins ha gelato Stamford Bridge. Uno scenario che in questa stagione sta diventando una costante per i tifosi blues.

Era già successo con il Sunderland: dall'1-0 lampo di Garnacho all'1-2 finale. Poi con il Brighton: gol di Enzo Fernandez al 24', ma il risultato dice 1-3. Con l'Arsenal il gol di Merino ha ripristinato l'equilibrio dopo il vantaggio di Chalobah. Con il Brentford Caicedo aveva portato i blues sull'1-2 all'85', ma nel recupero è arrivato il 2-2.

Anche in Champions League è successo un paio di volte. Con il Qarabag: gol di Estevao, rimonta dei rivali e solo 2-2. Poi con l'Atalanta a Bergamo: da 0-1 a 2-1 per la Dea.

In totale il Chelsea ha perso 13 potenziali punti da posizioni di vantaggio in Premier League, sei in più di qualsiasi altra squadra. Più i 4 lasciati per strada in Europa. Enzo Maresca ha perso quattro partite di Premier League in casa quando è andato avanti 1-0: solo Glenn Hoddle (5) ha avuto più sfortuna alla guida tecnica del Chelsea in passato.