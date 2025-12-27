L'agente di Araujo avverte il Benfica: "Barcellona? Lo vorranno molti club in estate"

Ali Barat, procuratore di numerosi giocatori, ha recentemente rilasciato un'intervista al canale YouTube del giornalista Fabrizio Romano, nel corso della quale ha parlato anche di Tomás Araújo.

Il difensore centrale del Benfica è stato accostato al PSG in passato: "Sì, come sai, Luís (Campos) è un esperto di calcio portoghese e di calcio in generale, quindi sono sicuro di conoscere molto bene Tomás" - ha detto - ". Ho una grande storia con Tomás. Lo seguo da quando aveva 16 anni. Quindi è fantastico vedere il suo sviluppo. La cosa buona di Tomás è che ha alcuni attributi chiave: la sua velocità e la sua capacità tecnica. Questi sono gli attributi che gli allenatori moderni cercano. Stanno tutti giocando con linee molto alte, come sapete, soprattutto squadre come il Barcellona. Quindi sono molto fiducioso che molti club di alto livello lo cercheranno di nuovo in estate".

Nazionale portoghese, Tomás Araújo ha collezionato 20 partite in questa stagione con il Benfica, con un gol all'attivo. Ricordiamo che il centrale ha rinnovato con il Benfica poco più di un anno fa (il 16 dicembre 2024), avendo ancora quattro anni di contratto con le aquile davanti a sé - scade a giugno 2029 - e una clausola di rescissione fissata a 80 milioni di euro.