Akanji al Mondiale: "La difesa ha preso solo 2 gol". Poi rilancia: "Forse andremo pure oltre"

Il sorriso di Manuel Akanji è di una persona consapevole di essere entrata direttamente - e di diritto - ai Mondiali 2026 con la Svizzera, senza passare tramite i playoff di marzo. "Siamo molto felici, a fronte di un cammino molto solido. Personalmente sono soddisfatto di aver diretto una difesa che ha subito solo due reti", ha dichiarato nell'intervista rilasciata alla RSI.

"Il ritiro estivo con le due partite in America è stato molto importante. Poi abbiamo potuto consolidare quello slancio. Credo che rappresentare il proprio Paese a un Mondiale sia l'esperienza più bella che si possa vivere come calciatore. E chissà, forse questa volta andremo ancora oltre", ha detto con fare sognante il difensore dell'Inter. Per poi soffermarsi sul futuro sorteggio: "Preferirei avere in prima fascia un avversario che non abbiamo ancora affrontato: Argentina, Paesi Bassi o Canada. Non ancora il Brasile", la chiosa di Akanji.

"Mah, non lo so. Secondo me un po' di alcool ci sta (ride, ndr). Però non troppo", precisa Michael Aebischer invece nel corso dell'intervista concessa all'emittente radiotelevisiva elvetica. "Perché torniamo alle nostre squadre e c'è una partita. Però una birra e un po' di vino ci sta stasera (ieri sera, ndr). Mi piace festeggiare, stare insieme, essere con gli amici. Hai fatto una grande cosa", riconosce il centrocampista del Bologna. "Però alla fine stiamo insieme, è quella la cosa più importante".