Thor e gli Avengers sulla maglia del Real Madrid. L'Adidas lancia una maglia speciale

L’Adidas, con la collaborazione con Marvel e Real Madrid (oltre che con gli All Blacks del rugby neozelandese), ha annunciato la creazione di una maglia dedicata agli Avengers che la squadra iberica userà nel riscaldamento.

Il colosso tedesco dell’abbigliamento sportivo ha deciso di fondere tre simboli globali in un’unica visione creativa. Da una parte il Real Madrid, teatro delle notti magiche del Bernabeu, dall’altra gli All Blacks, incarnazione vivente della disciplina e della forza ancestrale del rugby neozelandese. Al centro, il mondo Marvel con tutti i suoi supereroi che hanno definito l’immaginario della cultura popolare negli ultimi decenni. Nella maglia dedicata al club spagnolo si vedono sul davanti Thor, il dio del tuono norreno, che scaglia fulmini con il suo martello oltre ad Ant-Man e Wasp, mentre sul retro si nota anche la presenza di Black Panter.

A ispirare la collezione c’è anche un fumetti - Field of Heroes il titolo – che vede protagonisti tre giocatori del Real Madrid - Jude Bellingham, Kylian Mbappé e Vinícius Jr. - e tre degli All Blacks - Beauden Barrett, Scott Barrett e Codie Taylor – rappresentati come supereroi al fianco degli Avengers per combattere, sul campo del Santiago Bernabeu e del campo d’allenamento della Nuova Zelanda, contro la minaccia rappresentata da Ultron e dalle sue sentinelle metalliche grazie anche all’intervento di Thor, che scende sul campo dell’impianto madrileno con il suo Mjolnir, e Captain Marvel che guida invece la riscossa in Nuova Zelanda riuscendo a ricacciare verso il portale interdimensionale i nemici e tornare così alle proprie realtà.