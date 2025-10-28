Al via la Coppa del Re, Marcelino: "Rispettare i nostri avversari significa rispettare noi stessi"

Il tecnico del Villarreal Marcelino è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match debutto della nuova stagione di Copa del Rey contro il Ciudad de Lucena. Queste le sue parole: "Sappiamo che questo formato di Coppa può essere difficile. Rispettare i nostri avversari significa rispettare noi stessi. Sul loro terreno, hanno vinto tutte le partite e affronteranno questa come la partita dell'anno. Vincere non sarà facile, ma è un nostro dovere".

Sulle scelte di formazione: "Schiereremo quasi tutti i giocatori della prima squadra. Abbiamo una rosa ampia e tutti devono sentirsi coinvolti. Quelli che giocheranno domani sono stati tutti titolari in questa stagione, tranne Altimira, che se lo merita per il suo lavoro. Se sei un giocatore del Villarreal, hai le capacità per essere titolare. In porta? Faremo dei cambi in base alle prestazioni. Luiz non giocherà, ma non ho ancora deciso chi partirà titolare. Stiamo cercando di avere tutti pronti per competere".

Sulla crescita della squadra: "Abbiamo fatto molti nuovi acquisti e giochiamo ogni tre giorni, quindi non ci alleniamo molto. Questo richiede tempo per adattarsi, soprattutto per i giocatori giovani e quelli che provengono dall'estero. Abbiamo una buona squadra, un ottimo atteggiamento e margini di crescita. La vita quotidiana è piacevole e questo ci dà fiducia".

Sugli obiettivi: "Non possiamo guardare oltre. In questa competizione, si può raggiungere una finale in otto partite, ma la prima cosa è battere il Lucena. Dobbiamo mostrare in campo l'energia e la volontà per andare lontano".