Villarreal già fuori dalla Champions. Marcelino: "Non abbiamo la stessa solidità del campionato"

Quarta sconfitta consecutiva, quinta in sei partite, un solo punto raccolto contro la Juventus e fuori già matematicamente dalla Champions League. E' stato un torneo da dimenticare quello del Villarreal, che dopo il 2-3 patito in casa contro il Copenaghen abbandona la competizione nonostante due partite ancora da giocare. Il tecnico degli spagnoli Marcelino ha parlato in conferenza: "Sono molto deluso. Speravamo che oggi fosse il giorno della vittoria, in casa e davanti ai nostri tifosi, e non ci siamo riusciti. È una sconfitta molto dura da accettare, ma questa è la realtà. Con il passare delle ore, il nostro morale migliorerà".

Ancora sulla partita: "Ci abbiamo sempre provato. Dobbiamo chiederci perché prendiamo un gol al secondo minuto in casa, e perché un giocatore conclude smarcato tra due difensori. È quello che dobbiamo chiederci. È impossibile vincere in Champions League subendo tre gol. È difficile riprendersi da un errore dopo aver subito un gol al secondo minuto. La squadra voleva rimontare, e noi abbiamo avuto delle occasioni, ma non le abbiamo sfruttate, e l'avversario sì. Oggi abbiamo confermato la nostra mancanza di decisione in entrambe le aree di rigore, ed è per questo che non vinciamo. Non so cosa ci sia che non va, ma non stiamo mostrando la stessa solidità che abbiamo in campionato, dove subiamo meno gol".

Sulla Champions League: "Sembra una ripetizione del girone d'andata della scorsa stagione. Abbiamo occasioni nitide, le sbagliamo e i nostri avversari sono decisivi. La squadra dà tutto, ma non siamo cinici in entrambe le aree di rigore e siamo vulnerabili nella nostra. Abbiamo creato molte occasioni per vincere, ma i loro attacchi ci puniscono. L'eliminazione? Siamo una squadra molto migliore del Pafos o del Copenaghen, ma non l'abbiamo dimostrato. In campionato, siamo una squadra diversa in termini di fiducia e sicurezza. Non abbiamo avuto fortuna nemmeno noi. Abbiamo iniziato la competizione con quel gol contro il Tottenham… Sarà un'esperienza di apprendimento per noi per migliorare, sapere che le partite di Champions League richiedono la massima attenzione e concentrazione".

Sulla possibilità che il risultato influisca sul campionato: "Questo risultato non è diverso dai precedenti e finora non ci ha influenzato. Abbiamo perso contro il Pafos, dove sapevamo che era importante, e abbiamo reagito contro l'Espanyol. Cercheremo di non farci influenzare e di scendere in campo contro il Levante con il massimo rispetto e umiltà, per essere noi stessi".