Ufficiale

Alan Pace e il fondo VSL diventano i nuovi proprietari dell’Espanyol. Si chiude l’era Rastar

© foto di José M. Diaz
Oggi alle 11:12Calcio estero
Michele Pavese

Dopo oltre un decennio sotto il controllo del gruppo cinese Rastar, l’Espanyol apre una nuova pagina della sua storia. Il club catalano è ufficialmente passato nelle mani di Alan Pace, imprenditore statunitense e attuale presidente del Burnley, attraverso il fondo d’investimento Velocity Sports Limited (VSL), emanazione diretta di ALK Capital, da lui stesso fondata. L’acquisizione, formalizzata mercoledì a Barcellona e comunicata alla Borsa di Shenzhen, segna la nascita di una nuova era per il club biancoblu.

L’operazione, del valore di 65 milioni di euro in contanti, è stata completata dopo la riapertura delle banche e della Borsa cinese, chiuse per la Festa Nazionale. Con il pagamento confermato, VSL detiene ora il 99,66% del capitale sociale dell’Espanyol. Rastar, tuttavia, mantiene una partecipazione indiretta del 16,45% nella nuova società derivata, con la possibilità di riscattare la sua quota - del valore di ulteriori 65 milioni - entro due o cinque anni, con interessi.

Nelle prossime ore Alan Pace e il suo collaboratore Bradley Spiby, probabile futuro CEO dell’Espanyol, incontreranno i diversi dipartimenti del club per delineare le priorità della nuova gestione. La presentazione ufficiale della nuova proprietà è attesa per martedì 14 ottobre, data che segnerà ufficialmente la fine dell’era Chen Yansheng e l’inizio dell’era Pace.

