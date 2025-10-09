Il Real è sempre proiettato al futuro: l'obiettivo è rinforzare il centrocampo, c'è il primo nome

Il Real Madrid ha avuto l’opportunità di rinforzare il centrocampo in estate ma alla fine ha deciso di non intervenire. La dirigenza ha puntato su tre rinforzi in difesa (Carreras, Huijsen e Trent) e uno in attacco (Mastantuono), lasciando sfumare il primo obiettivo di Xabi Alonso, Zubimendi, valutato 60 milioni. Il centrocampista basco, classe 1999, ha così scelto l’Arsenal, dove si sta già distinguendo per le sue prestazioni.

A breve termine, il club spagnolo sa di dover intervenire per rinforzare un reparto che negli ultimi mesi ha perso i riferimenti Kroos e Modric. Il nome individuato è quello di Adam Wharton, 21enne del Crystal Palace già monitorato dal Madrid, con caratteristiche simili a quelle di Modric: dinamico, bravo a inserirsi, mancino ma abile anche con il destro, e autore di numerose occasioni create in Premier League.

Il costo del giocatore è elevato: secondo Transfermarkt è valutato 45 milioni di euro, ma il Crystal Palace non intende cederlo per meno di 80 milioni. Nonostante l’alto prezzo, l'età e il talento di Wharton rientrano perfettamente nella strategia del Real Madrid, che punta a giovani con prospettiva e impatto immediato. Wharton ha un contratto fino al 2029 e il Crystal Palace sta già valutando un miglioramento contrattuale per cercare di trattenerlo, consapevole dell’interesse di diversi top club europei. Tuttavia, il Madrid ha inserito il centrocampista inglese tra i progetti prioritari per rinforzare e ringiovanire la mediana, cercando di garantire freschezza e dinamismo a una zona nevralgica