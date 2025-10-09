Bologna, il Chelsea mette gli occhi su Castro: vorrebbe aggiungerlo alla collezione albiceleste

La Premier League torna a mettere gli occhi sul Dall’Ara. Il Resto del Carlino rivela che il Chelsea si è messo in fila per Santiago Castro. D’altronde il club londinese ha messo le mani già su diversi calciatori che fanno parte o hanno fatto parte della nazionale under 20 argentina, oggi in prima squadra: da Enzo Fernandez, Facundo Buonanotte e Garnacho (al Chelsea) ad Anselmino (in prestito al Dortmund).

Non ci sono offerte - è bene specificarlo - ma la Premier continua a monitorare il percorso di Castro, che punta a ritrovare la nazionale maggiore e sul quale si espresse pure il Cies, l’osservatorio calcistico internazionale, secondo cui il talento argentino potenzialmente vale tra i 50 e i 70 milioni ed è il giocatore con l’ingaggio più basso (500mila euro netti a stagione) ad aver fatto lievitare maggiormente le proprie quotazioni, dopo una prima stagione da titolare da 10 reti complessive. E’ pure il giocatore del Bologna più giovane della storia ad aver raggiunto almeno le 10 reti in A.

E' certificato che Castro sia tra i talenti in ascesa: anche l’Inter, prima dell’addio di Inzaghi, e l’Al Nassr, con l’approdo dell’ex tecnico nerazzurro, ci avevano provato. La Premier non ancora, ma continua a seguirlo.