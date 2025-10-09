Il Monaco ha deciso: via Adi Hutter, Sebastien Pocognoli sarà scippato all'Union-SG

La questione della panchina del Monaco ha animato la pausa internazionale di ottobre in Ligue 1. Nonostante il quinto posto in campionato, a soli tre punti dal PSG capolista e vicino a Marsiglia, Strasburgo e Lione, la squadra del Principato ha deluso per qualità di gioco e continuità, specialmente in Champions League, dove la pesante sconfitta per 4-0 contro il Bruges ha fatto discutere.

I dirigenti avrebbero deciso così di puntare sul cambiamento e il primo nome sul taccuino era Edin Terzic, libero da un anno dopo il Borussia Dortmund, che però ha declinato l’offerta. Altri profili sondati, come Thiago Motta e Sérgio Conceição, non hanno portato a sviluppi concreti. La scelta del club si è quindi orientata verso Sébastien Pocognoli, ex terzino sinistro belga e 13 volte nazionale, oggi all'Union Saint-Gilloise.

Pocognoli, a soli 38 anni, ha già conquistato il titolo belga e la Supercoppa nella prima stagione da allenatore; ora si appresta a fare il salto in Ligue 1 con una spesa contenuta: circa un milione di euro di indennità. Al suo fianco ci sarà Kevin Mirallas, ex attaccante con esperienza in Ligue 1, che guiderà gli attaccanti. L’Union Saint-Gilloise, dal canto suo, si è già mossa per sostituirlo puntando su Rik de Mil, attuale tecnico del Charleroi. L’arrivo di Pocognoli segna l’inizio di un nuovo ciclo per il Monaco, con l’obiettivo di ritrovare continuità in campionato e un approccio più competitivo in Europa.