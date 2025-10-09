Martial non brilla col Monterrey: il francese è già nel mirino della critica, a secco da 8 mesi

Arrivato in Messico quest’estate, Anthony Martial non ha ancora trovato la via del gol con i Rayados di Monterrey, e le critiche cominciano a farsi strada. L’attaccante francese, classe 1995, reduce da un’esperienza in Grecia con l’AEK Atene (9 gol e 2 assist in 24 partite), ha firmato un contratto fino al 2027, affiancando il connazionale Allan Saint-Maximin. Tuttavia, i suoi primi passi nella Liga MX non hanno rispettato le aspettative.

Dopo quattro partite giocate, di cui solo una da titolare, Martial resta a secco di reti. L’episodio più recente, il 6 ottobre contro gli Xolos Tijuana (2-2), lo ha visto fallire un’occasione clamorosa davanti alla porta, attirando dure critiche dai media locali. AS México ha sottolineato come il giocatore sia lontano dai livelli attesi: "Anthony Martial non riesce a svegliarsi in Messico. Sono ormai otto mesi senza gol".

I giornali non risparmiano ironie e confronti impietosi. Récord titola: "Perché lo avete fatto venire?", mentre El Norte lo paragona a Marlon de Jesús, uno dei peggiori attaccanti della storia recente dei Rayados. Con un contratto importante fino al 2027 e uno stipendio da top player, la pressione su Martial è enorme. Riuscirà l’ex Manchester United a ritrovare fiducia e forma e invertire la rotta nel campionato messicano? Al momento è sotto i riflettori per tutti i motivi sbagliati.