Francia, sensazioni positive per il recupero di Mbappé. Ma Nkunku e Coman scalpitano

Kylian Mbappé ha dato segnali confortanti per tutti ieri sera durante l’allenamento della nazionale francese. Il capitano dei Bleus, visto più volte mentre si toccava la caviglia destra durante il riscaldamento, ha concluso la seduta senza dolore, secondo quanto riportato da L’Équipe. Il bomber del Real Madrid potrebbe saltare la sfida contro l’Azerbaigian domani al Parc des Princes e spera di essere pronto per il test più impegnativo di questa pausa internazionale, la sfida contro l’Islanda di lunedì prossimo.

Mbappé ha svolto un lavoro individuale insieme a Ibrahima Konaté sotto la supervisione del preparatore atletico. Entrambi hanno eseguito corse e cambi di direzione senza difficoltà, dimostrando buone condizioni fisiche. Nonostante le numerose assenze, Didier Deschamps può contare su un gruppo motivato: Kingsley Coman e Christopher Nkunku hanno mostrato grande forma, così come Florian Thauvin e Jean-Philippe Mateta.

Un segnale incoraggiante in vista dell’ultima seduta di allenamento prevista oggi al Parc des Princes, durante la quale il commissario tecnico dovrebbe definire le scelte per l’undici titolare. Mbappé resta quindi al centro dell’attenzione, non solo per la sua condizione fisica ma anche per il ruolo chiave che ricoprirà in futuro. L’obiettivo è chiaro: tornare al top della forma per guidare i transalpini verso risultati positivi.