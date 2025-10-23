Barcellona, Cubarsi attende il Clasico: "Attenzione a Mbappé, vogliamo la vetta"

Pau Cubarsí, giovane centrale del Barcellona, ha parlato in vista del prossimo Clásico, sottolineando la necessità di rimanere fedeli alla filosofia di gioco blaugrana. "Dobbiamo continuare con la nostra filosofia, l'anno scorso ha funzionato bene. Ora le squadre si sono evolute, dovremo aggiustare qualcosa per migliorare", ha dichiarato, visibilmente ottimista dopo la vittoria contro l'Olympiacos.

Il difensore, che predilige il lato destro ma è pronto a giocare dove serve, si è concentrato sulla sfida con l'attacco avversario, in particolare su Mbappé: "Tutti sanno chi è Mbappé. Bisognerà stare attenti a lui e a tutti i giocatori del Real Madrid, che sono di livello mondiale. Dobbiamo focalizzarci su noi stessi". Riguardo ai talenti cresciuti nella Masia, Cubarsí ha espresso grande soddisfazione: "Siamo felici che il club creda in noi". L'obiettivo per il Clásico non è la goleada ma conquistare i tre punti per la vetta: "Vogliamo essere in testa perché ci darebbe un vantaggio. Noi siamo tranquilli: vogliamo segnare molti gol e mantenere la porta inviolata".

Infine, un pensiero per il tecnico Flick, squalificato: "È importante dentro e fuori. Abbiamo uno staff preparato che potrà sostituirlo". Il ricordo più caro degli ultimi Clásicos? "Il 5-2 in Supercoppa, perché era una finale". Cubarsí ha anche preso posizione sulla cancellazione della partita a Miami: "Eravamo un po' tutti contrari, la Liga si deve giocare qui".