Go Ahead Eagles, monte ingaggi pari al 14° giocatore dell'Aston Villa: miracolo olandese

Ciò che rende il calcio lo sport più popolare al mondo è la possibilità di vedere ancora Davide che batte Golia. L'ultimo caso in ordine temporale è legato all'Europa League, nello specifico Go Ahead Eagles-Aston Villa 2-1. Quello andato in scena a Deventer si avvicina al concetto di miracolo sportivo. Limitiamoci ai freddi numeri, ma che rendono perfettamente l'idea.

Per valore di mercato (dati Transfermarkt) l'Aston Villa è la seconda squadra più preziosa dell'Europa League con 546 milioni, dietro al solo Nottingham Forest con 644.7 milioni. Delle 36 squadre partecipanti, il Go Ahead Eagles è la 34ª per valore di mercato con soli 31.1 milioni.

Andando più nel concreto e guardando il monte ingaggi, fa un certo effetto notare la differenza fra i due club. Da una parte, l'Aston Villa con i suoi 142.8 milioni di euro e dall'altra il Go Ahead Eagles con 4.9 lordi (dati Capology). Per rendere l'idea tutto il monte ingaggi degli olandesi non basta per pagare Matty Cash che, per inciso, è il 14° giocatore più pagato della squadra.

Ormai la piccola squadra olandese ci sta abituando alle imprese: lo scorso maggio è arrivata la prima Coppa d'Olanda, portando nella bacheca della squadra un trofeo dopo ben 92 anni. E in questa Europa League aveva già vinto contro ogni pronostico contro il Panathinaikos.