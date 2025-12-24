Ufficiale Amburgo, lungo rinnovo per il talento Rössing-Lelesiit. Kuntz: "Gli daremo tutto il tempo"

Nonostante sia approdato in Germania solo nel febbraio 2025, Alexander Rössing-Lelesiit ha già convinto tutti. L'Amburgo ha annunciato ufficialmente il prolungamento anticipato del contratto del talento diciottenne, premiando i progressi mostrati negli ultimi mesi trascorsi in pianta stabile con la prima squadra.

Il giovane gioiello norvegese, prelevato dal Lillestrøm SK, ha avuto un impatto immediato con la maglia dell'HSV, collezionando finora otto presenze in Bundesliga, due nella serie cadetta e tre in Coppa di Germania (DFB Pokal). Numeri importanti per un debuttante, che testimoniano la rapidità della sua ascesa nel calcio tedesco. Attualmente, il classe 2007 sta recuperando da una lesione alle fibre muscolari e sta trascorrendo le vacanze natalizie nella sua Norvegia per proseguire il percorso di riabilitazione.

Soddisfazione nelle parole di Stefan Kuntz, membro del consiglio d’amministrazione del club anseatico: "Nonostante la giovane età, Alex si è integrato benissimo e ha mostrato una crescita costante. Si identifica pienamente con i nostri valori. Gli daremo tutto il tempo necessario per compiere insieme i prossimi passi: siamo certi che ci regalerà grandi soddisfazioni".