Il Fulham pesca un giovane dal mercato degli svincolati: è un ex Arsenal, visite completate

Il Fulham è vicino a definire l’ingaggio di Dan Casey, centrocampista offensivo cresciuto nel settore giovanile dell’Arsenal. Il classe 2007 ha già sostenuto le visite mediche con il club di Craven Cottage e, salvo sorprese, firmerà a breve un contratto iniziale di due anni. Il diciottenne inizierà il suo percorso con la formazione Under 21 dei Cottagers, mettendo così fine a un lungo periodo di incertezza sul suo futuro. Casey aveva lasciato l’Arsenal la scorsa estate dopo aver deciso di non firmare il suo primo contratto da professionista, preferendo valutare altre opportunità.

Nei mesi successivi il giocatore era stato vicino al Crystal Palace, trasferimento poi sfumato, e aveva svolto periodi di allenamento anche con Manchester City e Feyenoord. Alla fine è stato il Fulham a trovare l’intesa con l’Arsenal per un indennizzo che consentirà il completamento dell’operazione. Arrivato nell’academy dei Gunners a soli sette anni, Casey si è messo in evidenza nella scorsa stagione con l’Under 18 segnando 18 gol in 21 presenze. Ha inoltre collezionato apparizioni con le selezioni Under 19 e Under 21 e si è allenato anche con la prima squadra guidata da Mikel Arteta.

Nato a Londra ma eleggibile per l’Italia grazie alla madre, Casey potrebbe presto entrare nel giro della Nazionale Under 19 azzurra, una volta completato il trasferimento e iniziata la nuova esperienza al Fulham.