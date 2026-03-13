La filosofia dell'Arsenal funziona: pian piano rinnovano tutti i big. A breve tocca a Timber

L’Arsenal continua a lavorare per consolidare la base della squadra che sta dominando la Premier League. Dopo aver blindato diversi elementi chiave della rosa negli ultimi mesi, il club londinese ha avviato i contatti per il rinnovo di Declan Rice, diventato in poco tempo uno dei punti di riferimento del centrocampo di Mikel Arteta.

Il nazionale inglese, 27 anni, era stato acquistato due anni e mezzo fa per circa 105 milioni di euro, cifra record per i Gunners, e da allora si è imposto come uno dei migliori centrocampisti del campionato. Proprio per questo motivo la dirigenza vuole prolungare il contratto e adeguarlo al ruolo sempre più centrale del giocatore nel progetto tecnico.

Il rinnovo di Rice si inserisce in una strategia chiara da parte dell’Arsenal, che negli ultimi tempi ha già prolungato gli accordi con diversi titolari. La scorsa stagione sono arrivati i nuovi contratti per Saka, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly e Nwaneri, mentre anche Jurrien Timber è vicino a firmare un accordo migliorato.

L’obiettivo del club è mantenere intatto il gruppo che sta guidando la classifica e costruire una squadra competitiva anche per il futuro, evitando di trovarsi in situazioni contrattuali delicate con i propri giocatori più importanti. A riportarlo è il SUn.