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Real Madrid, la sorpresa è Pitarch: il talento del Castilla conteso tra Spagna e Marocco

Real Madrid, la sorpresa è Pitarch: il talento del Castilla conteso tra Spagna e MaroccoTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Oggi alle 21:50Calcio estero
Pierpaolo Matrone

Nel momento in cui il Real Madrid celebra i gol di Valverde contro il Manchester City, al Bernabéu si parla anche di un’altra sorpresa: Thiago Pitarch. Il giovane centrocampista proveniente dal Castilla si è ritagliato spazio nella prima squadra fino a guadagnarsi una maglia da titolare, arrivando a giocare anche nell’ottavo di finale di Champions League contro la squadra di Guardiola. Una crescita che non è passata inosservata, come dimostrato dagli applausi ricevuti dal pubblico madrileno al momento della sostituzione.

Il talento del classe 2004 è apprezzato anche all’interno del club. Álvaro Arbeloa, che lo ha seguito da vicino nel settore giovanile, ha commentato: “Tutti riconoscono il grande momento di Thiago. Per ora resta qui, come altri giocatori del Castilla. Poi, quando recupereremo gli infortunati, vedremo cosa succederà”. Le sue prestazioni hanno attirato anche l’attenzione della Federazione spagnola, che lo ha inserito nella lista preliminare del commissario tecnico David Gordo per l’Under 21 in vista delle qualificazioni agli Europei del 2027.

Intanto, però, il Marocco continua a monitorarlo. Pitarch ha radici familiari nel Paese nordafricano: i nonni paterni sono originari della zona e la nonna è nata a Ceuta. La federazione marocchina aveva già provato a convincerlo in passato, ma il giocatore ha scelto la Spagna, con cui ha disputato anche il Mondiale Under 20. La decisione definitiva sulla nazionale verrà presa insieme alla famiglia. “Sono stati sempre al mio fianco, mi hanno accompagnato ovunque e non hanno mai perso una partita. Se oggi sono qui lo devo soprattutto a loro”, ha raccontato il centrocampista ai media del Real Madrid.

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